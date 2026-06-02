Суд на Урале отправил под домашний арест водителя фуры после ДТП с погибшей семьёй

В Свердловской области суд определил под домашний арест водителя грузовика после аварии в Нижнесергинском районе. В ДТП погибли четыре человека, включая ребёнка. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Вечером 31 мая недалеко от города Нижние Серги столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Land Rover. После удара обе машины съехали с дороги. Land Rover перевернулся. Водитель и три пассажира легковушки скончались на месте до приезда медиков. По данным регионального управления СК, грузовик выехал на встречную полосу, возможной причиной этого стал хлопок покрышки его переднего левого колеса.

ДТП с погибшими на Урале. Фото © Госавтоинспекция Свердловской области

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов по 30 июля», — говорится в сообщении.

Избрание меры пресечения водителю грузовика. Фото © Telegram / Суды Свердловской области

В прессс-службе центральной городской больницы в Березовском уточнили, что среди погибших два их сотрудника: семья Кунщиковых, Евгений и Анна. Мужчина работал автомехаником, женщина — в отделе кадров.

Ранее похожая трагедия произошла в Ленинградской области. На трассе А-114 в Тихвинском районе столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека, среди них двое детей. Ещё двое взрослых получили травмы.