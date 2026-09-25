Суд выпустил из СИЗО бизнесмена по делу о ДТП с шестью погибшими в Новосибирске

Новосибирский районный суд освободил из СИЗО предпринимателя Александра Штайду, которого обвиняют по делу о ДТП с шестью погибшими. Меру пресечения изменили 25 сентября, сообщил представитель потерпевших Дамир Гумеров. Теперь подсудимый находится под подпиской о невыезде, пишет издание NGS.ru.

Судебный процесс по делу начался в апреле 2026 года. Штайда признал свою вину. До изменения меры пресечения предприниматель около полугода находился под стражей.

Представители потерпевших также продолжают добиваться выяснения всех обстоятельств. По их данным, при первичном осмотре у мужчины выявили клинические признаки вероятного опьянения.

При этом медицинское освидетельствование провели только спустя восемь часов. Родственники погибших ранее выражали недовольство тем, как проходила проверка состояния водителя после происшествия.

Сейчас сторона потерпевших добилась новой судебно-медицинской экспертизы. Специалисты должны исследовать образцы, которые у Штайды взяли в день ДТП. Результаты экспертизы могут приобщить к материалам уголовного дела.

Напомним, 19 декабря 2025 года на Советском шоссе под Новосибирском столкнулись Mercedes-Benz G-Class и Toyota Ipsum. По предварительным данным прокуратуры, Toyota поворачивала налево в сторону посёлка Элитный по разрешающему сигналу светофора. В результате аварии погибли шесть человек, среди которых были двое несовершеннолетних детей. После ДТП прокуратура Новосибирского района организовала проверку, а сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельства произошедшего.