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Опубликовано 26 сентября, 12:56

Мотоциклист пошёл на обгон и погиб в лобовом ДТП с трактором на ЕКАД

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Мотоциклист погиб в результате столкновения с трактором-погрузчиком на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Ещё один человек получил травмы.

Авария произошла днём 26 сентября на 23-м километре ЕКАД возле города Берёзовский в Свердловской области. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла начал обгон и врезался в попутно двигавшийся трактор.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его пассажирку с различными повреждениями доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Полина Никифорова
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