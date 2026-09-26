Мотоциклист пошёл на обгон и погиб в лобовом ДТП с трактором на ЕКАД

Мотоциклист погиб в результате столкновения с трактором-погрузчиком на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Ещё один человек получил травмы.

Авария произошла днём 26 сентября на 23-м километре ЕКАД возле города Берёзовский в Свердловской области. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла начал обгон и врезался в попутно двигавшийся трактор.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его пассажирку с различными повреждениями доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал об аварии, произошедшей в Подмосковье. 70-летний мужчина и 30-летняя женщина погибли в ДТП в Ликино-Дулёве.