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Опубликовано 30 сентября, 07:23

В Красноярске возбудили дело после ДТП с гибелью трёх студенток

Обложка © Max / МВД 24

Обложка © Max / МВД 24

Следователи МВД возбудили уголовное дело после массового ДТП в Красноярске, где погибли три студентки Сибирского федерального университета. Авария с участием шести автомобилей произошла 29 сентября. Ещё три водителя получили травмы и попали в больницу.

Дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели двух и более человек, сообщили в полиции.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf ехал по улице Дубровинского в сторону Николаевского моста. При перестроении он столкнулся с Lada Largus. После этого Volkswagen врезался в Honda HR-V, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat.

Семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Забайкалье
Семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Забайкалье

Как писал Life.ru, три девушки погибли в результате массового ДТП с участием шести автомобилей в центре Красноярска. Погибшим девушкам было от 18 до 20 лет.

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Лия Мурадьян
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