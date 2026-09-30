В Красноярске возбудили дело после ДТП с гибелью трёх студенток

Следователи МВД возбудили уголовное дело после массового ДТП в Красноярске, где погибли три студентки Сибирского федерального университета. Авария с участием шести автомобилей произошла 29 сентября. Ещё три водителя получили травмы и попали в больницу.

Дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели двух и более человек, сообщили в полиции.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf ехал по улице Дубровинского в сторону Николаевского моста. При перестроении он столкнулся с Lada Largus. После этого Volkswagen врезался в Honda HR-V, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat.

Как писал Life.ru, три девушки погибли в результате массового ДТП с участием шести автомобилей в центре Красноярска. Погибшим девушкам было от 18 до 20 лет.