Семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Забайкалье

Семь человек получили травмы в результате столкновения рейсового автобуса с большегрузом в Забайкальском крае. Авария произошла утром 30 сентября на федеральной трассе Чита — Иркутск, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось примерно в трёх километрах от посёлка Дровянная в Улетовском округе. По предварительным данным, автобус Hyundai, следовавший по маршруту Улан-Удэ — Чита — Агинское, оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовиком Sitrak.

ДТП с автобусом и грузовиком в Забайкалье. Видео © MAX / Госавтоинспекция Забайкалья

Среди пострадавших — пять пассажиров рейсового автобуса. Травмы также получили водители обоих транспортных средств.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа ОМВД России «Улетовский» и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения и причины, по которым автобус выехал на встречную полосу.

После произошедшего прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также правил перевозки пассажиров.

Ранее в Красноясрке произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Погибли три девушки. Страшная авария произошла из-за водителя, выехавшего на встречку, после чего на дороге произошла серия столкновений.