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Регион
Опубликовано 30 сентября, 04:39

Семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Забайкалье

Обложка © MAX / Госавтоинспекция Забайкалья

Обложка © MAX / Госавтоинспекция Забайкалья

Семь человек получили травмы в результате столкновения рейсового автобуса с большегрузом в Забайкальском крае. Авария произошла утром 30 сентября на федеральной трассе Чита — Иркутск, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось примерно в трёх километрах от посёлка Дровянная в Улетовском округе. По предварительным данным, автобус Hyundai, следовавший по маршруту Улан-Удэ — Чита — Агинское, оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовиком Sitrak.

ДТП с автобусом и грузовиком в Забайкалье. Видео © MAX / Госавтоинспекция Забайкалья

Среди пострадавших — пять пассажиров рейсового автобуса. Травмы также получили водители обоих транспортных средств.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа ОМВД России «Улетовский» и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения и причины, по которым автобус выехал на встречную полосу.

После произошедшего прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также правил перевозки пассажиров.

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Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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