Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом и легковушкой в Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Речь идёт о водителе и 17-летнем пассажире автомобиля ВАЗ.

«По предварительным данным, сегодня около 18:00 (16:00 мск, — Прим. Life.ru) на 14-м км автодороги Уфа-Чишмы столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и школьный автобус марки ПАЗ, в салоне которого находились 22 ученика и сопровождающий», — сказано в сообщении.

Ранее в Красноясрке произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Погибли три девушки. Страшная авария произошла из-за водителя, выехавшего на встречку, после чего на дороге произошла серия столкновений.