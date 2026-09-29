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Опубликовано 29 сентября, 21:30

Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом и легковушкой в Башкирии

Место ДТП со школьным автобусом в Башкирии. Обложка © Max / Прокуратура Башкортостана

Место ДТП со школьным автобусом в Башкирии. Обложка © Max / Прокуратура Башкортостана

Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом и легковушкой в Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Речь идёт о водителе и 17-летнем пассажире автомобиля ВАЗ.

«По предварительным данным, сегодня около 18:00 (16:00 мск, — Прим. Life.ru) на 14-м км автодороги Уфа-Чишмы столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и школьный автобус марки ПАЗ, в салоне которого находились 22 ученика и сопровождающий», — сказано в сообщении.

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Ранее в Красноясрке произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Погибли три девушки. Страшная авария произошла из-за водителя, выехавшего на встречку, после чего на дороге произошла серия столкновений.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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