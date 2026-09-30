«Первый Бэтмен» Flarrow Films погиб в ДТП, выбежав на дорогу на «красный»
Озвучивавший Бэтмена актёр Антон Алёхин погиб в ДТП в 40 лет
Обложка © VK / Антон Алёхин
Актёр дубляжа и диктор Антон Алёхин, известный по озвучке Бэтмена, погиб в ДТП в возрасте 40 лет. О смерти артиста сообщило творческое объединение Flarrow Films, с которым он сотрудничал.
«Двадцать шестого сентября трагически погиб наш самый первый Бэтмен — диктор Антон Алёхин», — рассказали в студии.
Причиной смерти стало дорожно-транспортное происшествие. По данным ТАСС, актёр выбежал на красный сигнал светофора.
Алёхин стоял у истоков Flarrow Films и озвучивал Бэтмена в нескольких проектах студии. Его голос звучал в мультфильме «Бэтмен и Супермен: Битва суперсыновей», «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера» и мультсериале «Лига справедливости: Без границ». На сайте студии в фильмографии актёра указано более 50 работ.
«Он был талантливым и востребованным профессионалом и, самое главное, замечательным человеком, который всегда помогал нам в начале нашего пути», — вспоминают коллеги.
Прощание с Алёхиным началось 28 сентября в храме Святых Блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской в Курске. На следующий день состоялось отпевание, после которого актёра похоронили на Южном кладбище города.
Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра дубляжа Сергея Быстрицкого, голосом которого в российском прокате говорили Том Круз, Мэтт Дэймон и Марк Уолберг. Артиста не стало в апреле 2026 года в возрасте 62 лет. А в сентябре Life.ru рассказывал о Майкле Китоне и о том, как роль Бэтмена изменила карьеру голливудского актёра.
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