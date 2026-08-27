Автобус и грузовик столкнулись в Улан-Удэ

27 августа в дежурную часть ГУ МЧС от диспетчера ЦППС поступило сообщение об аварии на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе Улан-Удэ. В ДТП участвовали грузовой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту №2. Производится деблокирование водителя автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Всего к ликвидации последствий аварии привлечены 17 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России — 5 человек и 1 единица техники.

По предварительным данным, при столкновении грузовика и автобуса пострадали девять человек. Информацию об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС Бурятии.

Ранее в Махачкале автомобиль влетел в двух детей на тротуаре. Авария произошла в среду на проспекте Расула Гамзатова: 71-летний водитель Toyota Corolla не соблюдёл очерёдность проезда и совершил столкновение с «ВАЗ 211440». После столкновения «ВАЗ» вынесло на тротуар, где машина сбила пешеходов. Двое детей, двух и четырёх лет, получили травмы и были госпитализированы.