Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

На внутренней стороне МКАД в районе съезда № 10 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

Из-за ДТП движение на этом участке МКАД было затруднено, но к 15:00 его удалось восстановить.

Ранее Life.ru сообщал, что на юге Москвы Toyota Land Cruiser устроил массовое ДТП и перевернулся. Внедорожник протаранил несколько припаркованных автомобилей и задел мусоровоз, после чего опрокинулся. По данным SHOT, водитель и пассажир выбрались из машины и покинули место аварии.