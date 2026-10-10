Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
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На внутренней стороне МКАД в районе съезда № 10 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщил столичный Дептранс.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.
Из-за ДТП движение на этом участке МКАД было затруднено, но к 15:00 его удалось восстановить.
Ранее Life.ru сообщал, что на юге Москвы Toyota Land Cruiser устроил массовое ДТП и перевернулся. Внедорожник протаранил несколько припаркованных автомобилей и задел мусоровоз, после чего опрокинулся. По данным SHOT, водитель и пассажир выбрались из машины и покинули место аварии.
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