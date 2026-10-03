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Опубликовано 3 октября, 03:31

Движение на 97-м километре МКАД восстановили после массового ДТП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kukurund

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kukurund

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 97-го километра МКАД вечером 2 октября. Движение в районе аварии затруднено, сообщил столичный Дептранс. Позднее Дептранс сообщил, что движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД полностью восстановлено.

На месте работали оперативные службы города. Водителей просили учитывать ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать пути объезда.

Обстоятельства столкновения пока устанавливаются. Информации о количестве участников аварии и возможных пострадавших на данный момент нет.

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Ранее Life.ru рассказывал о массовом ДТП на Солотчинском мосту в Рязани, где столкнулись Range Rover, Kia и Lada Vesta. Авария произошла утром 2 октября: водитель и пассажир Kia погибли на месте, ещё три человека получили травмы и были госпитализированы. После столкновения Range Rover перевернулся, а Kia получила серьёзные повреждения. ДТП практически парализовало движение через мост — крупные пробки образовались в обоих направлениях.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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