Два человека погибли в массовом ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

Два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении трёх автомобилей на Солотчинском мосту в Рязани. Об аварии сообщили в региональном управлении МВД.

Фото © «Макс» / «Рязанская полиция»

ДТП произошло около шести часов утра 2 октября. В аварии участвовали Range Rover, Kia и Lada Vesta. Водитель и пассажир Kia погибли на месте, водитель и пассажир Range Rover, а также водитель «Лады» получили травмы и были госпитализированы. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Позднее в Сети появилось видео момента столкновения. Как пишет местное издание YA62.RU, Kia двигалась по левой полосе, когда сзади к ней на высокой скорости приблизился Range Rover. Внедорожник ударил машину в заднюю часть, после чего перевернулся и, предположительно, задел Lada Vesta.

Силу удара видно по последствиям аварии: Range Rover оказался перевёрнут, а Kia получила серьёзные повреждения. Полиция устанавливает окончательные обстоятельства и причины ДТП.

Авария практически парализовала въезд и выезд из Рязани через Солотчинский мост. Пробки образовались в обоих направлениях: со стороны города затор начинался у ТЦ «Глобус», а со стороны области растянулся от села Поляны.

На место происшествия выезжал начальник управления Госавтоинспекции УМВД по Рязанской области Сергей Романов. После эвакуации повреждённых автомобилей движение начали постепенно восстанавливать.

Ранее Life.ru сообщал о другом массовом ДТП, которое 18 сентября произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Там столкнулись восемь автомобилей, один человек погиб и трое получили травмы. Из-за аварии движение по одной из главных магистралей столицы оказалось серьёзно затруднено.