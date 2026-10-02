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Опубликовано 2 октября, 07:13

Главред сибирской редакции «Коммерсанта» Кичанов умер после ДТП в Новосибирске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов умер утром 2 октября в больнице Новосибирска. Об этом сообщило издание.

Журналист попал в ДТП вечером 24 сентября. По данным регионального МВД, 46-летний водитель Honda сбил Кичанова, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Инской.

После аварии Кичанова госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком тяжёлой.

В редакции «Коммерсанта» Кичанова вспоминают как умного, трудолюбивого и умеющего слышать коллег руководителя. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

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Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны улицы Восход, сбил пешехода на зебре. По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются полицией.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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