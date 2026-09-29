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Регион
Опубликовано 29 сентября, 07:10

Главреда сибирского «Коммерсанта» сбил автомобиль

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главный редактор сибирского подразделения «Коммерсанта» Михаил Кичанов находится в больнице после ДТП и уже перенёс сложную операцию. Об аварии, произошедшей вечером 24 сентября, сообщила редакция издания.

Коллеги 51-летнего Кичанова из издательского дома пожелали ему скорейшего восстановления. Сибирская редакция также поблагодарила журналистское сообщество и Союз журналистов за поддержку и предложения о помощи. Подробности происшествия они не раскрывали. Но пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает, что ДТП произошло 24 сентября около 19:00 у дома №56 по улице Инской.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны улицы Восход сбил пешехода на зебре. В результате ДТП пострадал 51-летний житель Новосибирска. По факту происшествия сотрудниками Госавтоиснпекции возбуждено административное дело.

Три девушки погибли в ДТП с шестью автомобилями в центре Красноярска
Три девушки погибли в ДТП с шестью автомобилями в центре Красноярска

Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП в Новосибирской области, где перевернулся автомобиль под управлением 15-летнего подростка. Один из несовершеннолетних пассажиров погиб, обстоятельства аварии начали выяснять следователи и прокуратура.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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