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Опубликовано 6 октября, 21:46

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Татарстане

Обложка © «МАКС» / Госавтоинспекция Татарстана

Обложка © «МАКС» / Госавтоинспекция Татарстана

Семь человек получили травмы при столкновении автобуса и двух грузовиков на трассе М-12 «Восток» в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania врезался в автобус Setra, который остановился на обочине. От удара автобус отбросило вперёд, после чего он столкнулся с другим большегрузом.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса и водитель одного из грузовиков. Информация о характере их травм не приводится. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Прокуратура начала проверку после обрушения перехода на трассу в Татарстане
Прокуратура начала проверку после обрушения перехода на трассу в Татарстане

Ранее Life.ru сообщал, что под Новосибирском пассажир автобуса погиб после столкновения с фурой. Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш»: автобус столкнулся с грузовиком, после чего один из находившихся в салоне пассажиров скончался. Ещё несколько человек получили травмы.

Больше новостей об авариях на дорогах — в рубрике «ДТП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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