Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Татарстане

Семь человек получили травмы при столкновении автобуса и двух грузовиков на трассе М-12 «Восток» в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania врезался в автобус Setra, который остановился на обочине. От удара автобус отбросило вперёд, после чего он столкнулся с другим большегрузом.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса и водитель одного из грузовиков. Информация о характере их травм не приводится. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что под Новосибирском пассажир автобуса погиб после столкновения с фурой. Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш»: автобус столкнулся с грузовиком, после чего один из находившихся в салоне пассажиров скончался. Ещё несколько человек получили травмы.