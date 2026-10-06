Пассажир погиб после столкновения автобуса с фурой под Новосибирском

Один человек погиб, ещё один пострадал при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Ордынском районе Новосибирской области. Авария произошла ранним утром на трассе К-17Р, сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, около 05:00 автобус Yutong, следовавший из Карасука в Новосибирск, на 130-м километре автодороги столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Volvo. В результате удара пострадали два пассажира автобуса. 25-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Ещё одного пассажира, 27-летнего мужчину, доставили в Центральную районную больницу. Информация о характере его травм и состоянии пока не приводится.

На место ДТП выехал прокурор Ордынского района. Также там работают сотрудники Госавтоинспекции. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее в Новосибирской области произошло другое смертельное ДТП с пассажирским транспортом: микроавтобус столкнулся с грузовиком Howo на трассе К-19р. Тогда погиб один человек, ещё 12 получили травмы. После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.