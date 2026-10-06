Прокуратура начала проверку после обрушения перехода на трассу в Татарстане

Прокуратура Пестречинского района Татарстана начала проверку после обрушения надземного пешеходного перехода возле села Кощаково. На место происшествия выехал прокурор района Никита Ананьев. По предварительным данным МЧС, переход рухнул после столкновения грузовика с несущей конструкцией. В результате пострадали два человека, находившиеся в машине.

«Для выяснения всех обстоятельств и координации действий специализированных служб на место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев», — сообщили в прокуратуре республики.

В надзорном ведомстве также пообещали проверить действия ответственных за содержание объекта и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Из-за обрушения движение по трассе Казань — Шемордан оказалось ограничено. Для автомобилистов организовали объезд через Пестрецы.