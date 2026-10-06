Момент обрушения перехода на трассу Казань — Шемордан попал на видео

Момент обрушения надземного пешеходного перехода на трассе Казань — Шемордан попал на видео. Кадры опубликованы прокуратурой Татарстана, которая начала проверку обстоятельств ДТП.

Судя по записи с видеорегистратора, грузовик FAW двигался с поднятым кузовом и задел конструкцию перехода. После удара часть сооружения рухнула на проезжую часть.

Грузовик с поднятым кузовом снёс надземный переход под Казанью. Видео © MAX/Прокуратура Республики Татарстан

Сам грузовик снёс разделительный отбойник, выехал на встречную полосу и там остановился. Обломки перехода частично перекрыли трассу, из-за чего на месте образовался затор.

Прокуратура Пестречинского района организовала проверку. На место происшествия выехал районный прокурор Никита Ананьев. Позднее стало известно о двух пострадавших. Водителя грузовика доставляют в больницу, данные о втором пострадавшем уточняются.

Специалисты «Главтатдортранса» также прибыли на место для оценки повреждений и последствий обрушения конструкции.

Напомним, в Татарстане возле села Кощаково надземный пешеходный переход обрушился на дорогу после столкновения с самосвалом, у которого, по словам очевидцев, был поднят кузов. Пострадали два человека. Движение на участке, ведущем к развязке с трассой М-7 «Волга», почти парализовано, на месте работают экстренные службы.