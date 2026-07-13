Рухнувший в Приморье мост был закрыт, а купание — запрещено из-за опасных медуз

На пляже в Приморье, где обрушился мост с детьми, купание было запрещено из-за опасных медуз. Сам мост тоже давно был закрыт — местные жители не раз говорили, что он аварийный. Этом пишет SHOT.

Несмотря на состояние конструкции, туристы всё равно забирались на него ради селфи. При этом часть моста уже была разрушена. Официально купаться на пляже Большая Тавайза запрещали из-за медуз-крестовиков — они оставляют сильные токсичные ожоги.

Напомним, что сегодня днём на пляже Большая Тавайза в Приморье обрушился пешеходный мост. В этот момент на нём находились около 20 человек. Пострадали четверо: мужчина и трое подростков 16, 15 и 14 лет. Мужчина от госпитализации отказался. Двое подростков получили лёгкие травмы, один — средней тяжести.