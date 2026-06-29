Курьёз на высоте 318 метров: В Китае из-за зонтика треснул знаменитый стеклянный мост

На популярном стеклянном мосту в китайской провинции Хэнань треснула панель после удара зонтом. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошёл в туристическом комплексе Baoquan Cliff World, который имеет высшую категорию 5A в национальной системе оценки достопримечательностей Китая. По данным издания, по стеклу ударил подросток.

После появления трещины сотрудников комплекса эвакуировали посетителей и временно закрыли объект. Происшествие вызвало бурное обсуждение в китайских соцсетях: пользователи стали спорить о прочности таких мостов, популярных у туристов по всей стране.

Администрация пока не уточнила, какой тип стекла использовался на объекте и насколько серьёзными оказались повреждения. Сроки ремонта и возможные изменения в мерах безопасности также не раскрываются.

Baoquan Cliff World — высотная туристическая зона в провинции Хэнань, известная стеклянными площадками, мостами и тропами над скалами. Одна из площадок имеет стеклянный маршрут длиной 142 метра и выступающие над обрывом секции. Высотные маршруты проходят по скалам, а максимальный перепад на одном из участков достигает 318 метров.

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