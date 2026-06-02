Кресла сомкнулись на людях: Двух парней зажало на аттракционе «Шторм» в Туве

В Национальном парке культуры и отдыха Тувы в Кызыле вышел из строя механизм аттракциона «Шторм». Как сообщает SHOT, в результате пострадали два парня.

Видео © SHOT

Во время движения конструкцию заклинило. Молодых людей 17 и 18 лет заблокировало в подвесных сиденьях.

На место оперативно прибыли спасатели. Специалистам пришлось деблокировать зажатых посетителей.

Одного из парней доставили в республиканскую больницу. Состояние госпитализированного и характер полученных им травм не уточняются.

Второму подростку медицинские манипуляции провели амбулаторно. Врачи оказали ему помощь прямо в медпункте парка.

Сообщается, что аттракцион считался относительно новым. Его запустили в эксплуатацию лишь три года назад. Обстоятельства поломки сейчас выясняются.