Не прокатило: На Урале колесо обозрения застряло вместе с людьми в первый день работы

В День защиты детей 1 июня в парке имени Пушкина в Кыштыме (Челябинская область) запустили аттракцион «Садовое кольцо», но проработал он лишь несколько часов. О случившемся администрация городского округа рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Сразу после полудня механизм неожиданно остановился, когда в кабинках находились посетители. В мэрии пояснили: причиной стало срабатывание защитной системы.

Сотрудники парка действовали по регламенту. Они перевели оборудование в ручной режим и безопасно спустили все кабинки на землю. Власти подчеркнули, что обошлось без пострадавших.

Для тех, кто застрял на высоте, подготовили компенсацию. Посетителям вернут стоимость билетов и дополнительно выдадут пригласительные на прогулку на катамаране.

Сейчас аттракцион временно не работает. Когда именно «Садовое кольцо» запустят вновь, в администрации пока не сообщают — объекту предстоит проверка.