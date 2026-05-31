В Германии мужчина погиб после спуска с водного аттракциона

В немецком городе Вайнхайм в аквапарке Miramar погиб 25-летний мужчина. Инцидент произошёл 30 мая на водном аттракционе Twister.

По данным издания Rhein-Neckar-Zeitung, после спуска с горки молодой человек получил тяжёлые травмы и потерял сознание. Очевидцы сообщили, что во время катания могло произойти столкновение с другими посетителями.

Родственники погибшего рассказали журналистам, что в результате происшествия в дыхательные пути мужчины попала вода.

Пострадавшего доставили в университетскую клинику Гейдельберга, где он находился в состоянии комы в отделении интенсивной терапии. Позже врачи констатировали смерть мозга, после чего было принято решение прекратить поддерживающую терапию.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Полиция Мангейма заявила, что пока не обнаружено признаков технической неисправности аттракциона или нарушений со стороны персонала аквапарка.

Руководство комплекса передало следствию записи с камер видеонаблюдения. По предварительной версии, трагедия могла произойти из-за несоблюдения правил безопасности посетителями.

