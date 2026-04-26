Жуткие синяки появились на теле россиянки после аквапарка в Турции

31-летняя нижегородка Василиса получила страшные гематомы и ушибы после спуска с водной горки в турецком аквапарке. Девушка не успела сгруппироваться перед падением, поэтому отпуск закончился госпитализацией. Об этом пишет Baza.

Девушка отдыхала с родственниками и, имея опыт скоростных спусков, была уверена, что справится с аттракционом. Это была горка, устремляющаяся вверх на конце.

Всё произошло очень быстро, туристка от испуга растерялась и не сгруппировалась, входя в воду. Удар оказался таким сильным, что уже на суше у неё проявились множественные гематомы на ногах, синяки на пояснице и бёдрах. Отпуск превратился в продолжительное лечение.

