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23 июня, 15:16

«Клюв гуся — не игла для акупунктуры»: Чем опасен новый аттракцион для россиян во Вьетнаме

Врач Куденко: Туристы при «гусетерапии» во Вьетнаме могут занести инфекцию

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Во Вьетнаме туристам предлагают необычное развлечение — «гусетерапию». Человека укладывают на землю, обсыпают зерном и запускают стаю голодных птиц. Те клюют корм, заодно задевая кожу. По задумке, пощипывания снимают стресс и улучшают кровообращение, но врачи относятся к этому скептически.

Терапевт Александра Куденко пояснила интернет-изданию Regions.ru: клюв гуся — твёрдый роговой нарост, который может травмировать покровы. Никакого точечного воздействия на биологически активные точки здесь нет — птицы клюют хаотично, где лежит зерно. С медицинской точки зрения это просто раздражение кожи и нервных окончаний.

Главная опасность — инфекции. Гуси нестерильны: на клювах, лапах и перьях живут бактерии. При микротрещинах или ранках на коже есть риск заражения. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, диабетом и кожными заболеваниями. Птичий помёт содержит сальмонеллу и другие патогены, так что лежать на траве тоже небезопасно.

Психологический эффект — смех, адреналин и новизна — действительно может поднять настроение, но к терапии это отношения не имеет. Врач предупреждает: процедура противопоказана аллергикам, детям, пожилым, беременным и тем, у кого есть повреждения кожи. Здоровым людям после контакта с гусями нужно тщательно обработать участки антисептиком.

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А ранее Life.ru писал, что кошек привлекли к лечению аутизма и тревожных расстройств. В Испании ассоциация Biak Bat активно использует пушистиков в психосоциальной терапии. Пациенты ухаживают за питомцами, играют с ними и выполняют упражнения на концентрацию и самоконтроль.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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