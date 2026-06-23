«Клюв гуся — не игла для акупунктуры»: Чем опасен новый аттракцион для россиян во Вьетнаме

Во Вьетнаме туристам предлагают необычное развлечение — «гусетерапию». Человека укладывают на землю, обсыпают зерном и запускают стаю голодных птиц. Те клюют корм, заодно задевая кожу. По задумке, пощипывания снимают стресс и улучшают кровообращение, но врачи относятся к этому скептически.

Терапевт Александра Куденко пояснила интернет-изданию Regions.ru: клюв гуся — твёрдый роговой нарост, который может травмировать покровы. Никакого точечного воздействия на биологически активные точки здесь нет — птицы клюют хаотично, где лежит зерно. С медицинской точки зрения это просто раздражение кожи и нервных окончаний.

Главная опасность — инфекции. Гуси нестерильны: на клювах, лапах и перьях живут бактерии. При микротрещинах или ранках на коже есть риск заражения. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, диабетом и кожными заболеваниями. Птичий помёт содержит сальмонеллу и другие патогены, так что лежать на траве тоже небезопасно.

Психологический эффект — смех, адреналин и новизна — действительно может поднять настроение, но к терапии это отношения не имеет. Врач предупреждает: процедура противопоказана аллергикам, детям, пожилым, беременным и тем, у кого есть повреждения кожи. Здоровым людям после контакта с гусями нужно тщательно обработать участки антисептиком.

А ранее Life.ru писал, что кошек привлекли к лечению аутизма и тревожных расстройств. В Испании ассоциация Biak Bat активно использует пушистиков в психосоциальной терапии. Пациенты ухаживают за питомцами, играют с ними и выполняют упражнения на концентрацию и самоконтроль.