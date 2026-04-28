Образования в печени и температура под 40: У девочки развился давно забытый диагноз после игры с котёнком

В Подмосковье девочка была госпитализирована с серьёзным поражением внутренних органов после контакта с котёнком. У неё поднялась температура почти до 40 градусов, появилась сильная слабость и симптомы кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ребёнка доставили в центр имени Рошаля, где диагностировали диссеминированный бартонеллёз — редкую бактериальную инфекцию, передающуюся через царапины кошек. Выяснилось, что семья ранее приютила непривитого питомца.

«В ходе обследования мы увидели шокирующую картину: во всех сегментах печени и селезенки у ребёнка были найдены множественные образования, до 20 штук. В условиях нашего Центра мы выполнили биопсию печени, и подтвердили этот редкий, «забытый» диагноз. <…> Уже через несколько дней от начала лечения лихорадка полностью купировалась», — рассказала врач Маргарита Велиадзе.

После курса терапии состояние пациентки стабилизировалось, сейчас её жизни ничего не угрожает. Медики отмечают, что животные могут переносить инфекцию без симптомов, но для детей она представляет серьёзную опасность.

