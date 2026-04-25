«Не предболезнь, а диагноз»: В Минздраве требуют постоянного внимания к гипертоникам

Артериальная гипертония остаётся одним из самых частых недугов среди россиян, при этом многие пациенты не знают о своей проблеме или не придают ей значения. Об этом заявила РИА «Новости» главный внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина.

В России повышенное давление рассматривают не как временный фактор риска, а как полноценное заболевание, требующее постоянного внимания

По словам медика, число выявленных случаев гипертонии растёт с каждым годом. Однако подход в российской медицине сегодня жёстче: после выявления стойкого повышения давления пациента автоматически относят к третьей группе здоровья. Это означает обязательное диспансерное наблюдение, регулярные визиты к терапевту или кардиологу, сдачу анализов, контроль показателей и лечение. Это не «предболезнь» и не повод мерить давление время от времени, а полноценный диагноз.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России хотят сделать реестр пациентов с гипертонией. В исследовании примут участие 10 тысяч пациентов из разных регионов страны. Врачи говорят, что это заболевание остаётся острейшей проблемой российского здравоохранения.