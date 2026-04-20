В России появится регистр пациентов с гипертонией

В России дан старт формированию регистра пациентов с артериальной гипертонией «РЕАЛЬНОСТЬ». Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости».

Главные организаторы проекта — Минздрав РФ, группа компаний «Нижфарм», Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и Российское общество терапевтов. В исследовании примут участие 10 тысяч пациентов из разных регионов страны.

Член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой внутренних болезней РУДН Жанна Кобалава рассказала, что главная проблема — разрыв между рекомендациями и реальной клинической практикой. Регистр поможет внедрять хорошие доказательства в повседневную работу врачей.

Академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава по терапии Оксана Драпкина отметила, что гипертония остаётся острейшей проблемой российского здравоохранения. Регистры позволяют анализировать большие объёмы данных и предлагать конкретные решения.

Генеральный менеджер «Нижфарма» Дмитрий Шешменев заявил, что регистр будет изучать состояние пациентов на основе реальных данных из обычной клинической практики, а не идеализированных моделей. Контроль за гипертонией, по его словам, — один из главных приоритетов в лечении сердечно-сосудистых патологий.

