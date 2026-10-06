Самосвал с поднятым кузовом снёс переход в Татарстане и парализовал трассу

Надземный пешеходный переход обрушился на проезжую часть возле села Кощаково в Татарстане. По предварительным данным SHOT, пострадали два человека.

Видео © SHOT

Авария произошла после столкновения конструкции с самосвалом. Очевидцы утверждают, что грузовик двигался с поднятым кузовом, который зацепил переход. От удара сооружение рухнуло поперёк дороги. Кузов самосвала оказался под завалами.

После происшествия движение на участке оказалось практически парализовано, образовались крупные пробки. Дорога ведёт к развязке с федеральной трассой М-7 «Волга». На месте работают экстренные службы. Обстоятельства аварии и состояние пострадавших уточняются.

Похожее происшествие ранее случилось в Тюменской области, где самосвал снёс надземный пешеходный переход на трассе Екатеринбург — Тюмень. Конструкция рухнула на дорогу и задела «Газель», полностью перекрыв движение. Водитель грузовика тогда утверждал, что кузов открылся во время движения.