Выжил только он: Пропавшего на Пхукете подростка из России нашли в коме после ДТП

Пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли в госпитале в состоянии комы после смертельного ДТП. По данным SHOT, подросток мог оказаться единственным выжившим в аварии.

Родственникам сообщили из больницы о пациенте без документов, приметы которого совпали с описанием юноши. Предварительно, такси, в котором он ехал, попало в аварию. Остальные участники происшествия, как утверждает канал, погибли. Сам россиянин пока не пришёл в сознание.

Юноша перестал выходить на связь в ночь на 5 октября. Он направлялся на такси к друзьям и написал им, что выйдет возле пляжа Патонг, после чего продолжит путь пешком. Однако до компании подросток так и не добрался.

Ранее Life.ru сообщал, что 17-летний россиянин бесследно исчез после ночной поездки на такси к друзьям на Пхукете. Родные проверяли больницы и полицейские участки, а к поискам подключились местные правоохранители.