SHOT: Сын экс-мэра Махачкалы погиб в ДТП в Таиланде

Сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева Асхабали погиб после ДТП в Таиланде. Об этом пишет SHOT со ссылкой на родственников семьи. По данным телеграм-канала, несколько дней назад молодой человек разбился на мопеде.

В момент аварии Мусаев ехал не один. Второй человек также пострадал, однако подробностей о его состоянии не приводится.

После происшествия Асхабали доставили в больницу. Как утверждает SHOT, спасти его не удалось, сейчас родственники занимаются вопросом доставки тела на родину. В конце сентября Мусаев находился в Москве, где присутствовал на свадьбе.

В ситуации есть нюанс. Сам Муса Мусаев в разговоре с Baza опроверг сведения о гибели сына, назвал сообщения о смертельном ДТП «вбросом» и заявил, что с Асхабали всё в порядке.

Муса Мусаев возглавлял Махачкалу с 2015 по 2018 год, до этого руководил Минстроем Дагестана и работал в республиканских финансовых структурах. В 2018 году его осудили на четыре года колонии по делу о превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальной землёй.

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