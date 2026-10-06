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Опубликовано 6 октября, 08:57

Таксист высадил у моря, до друзей не дошёл: Подросток из России исчез на Пхукете

Подросток из России пропал после ночной поездки к друзьям на пляж на Пхукете

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

На Пхукете разыскивают 17-летнего россиянина, который ночью отправился к друзьям на пляж Патонг и после этого перестал выходить на связь. О пропаже подростка сообщил его брат в русскоязычном канале «Реальный Пхукет».

Около двух часов ночи 5 октября юноша покинул дом и поехал встречаться с компанией. Примерно через час он написал приятелям, что водитель такси высадил его у дальнего края Патонга и оставшуюся часть пути он пройдёт пешком. Это сообщение стало последним. До места встречи подросток так и не добрался, а на звонки и сообщения родных и друзей больше не отвечал.

Пропавший родом из Перми, но уже около двух лет живёт на острове вместе с матерью. По словам семьи, Пхукет он знает хорошо и прежде никогда не исчезал, не предупредив близких. Родственники начали поиски в тот же день. Они самостоятельно проверяли больницы и полицейские участки, однако обнаружить подростка не удалось.

Теперь к поискам подключились местные правоохранители. По данным близких, полиция изучает записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать маршрут россиянина после поездки на такси.

Женщина с ребёнком пропали в районе Софийских озёр в Архызе
Женщина с ребёнком пропали в районе Софийских озёр в Архызе

Ранее Life.ru сообщал об исчезновении на Пхукете россиянина, который после звонка из полицейского участка перестал выходить на связь. В другом случае на острове нашли погибшим российского туриста, которого разыскивали пять дней.

Больше новостей о происшествиях с россиянами за границей — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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