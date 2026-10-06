Таксист высадил у моря, до друзей не дошёл: Подросток из России исчез на Пхукете
Подросток из России пропал после ночной поездки к друзьям на пляж на Пхукете
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
На Пхукете разыскивают 17-летнего россиянина, который ночью отправился к друзьям на пляж Патонг и после этого перестал выходить на связь. О пропаже подростка сообщил его брат в русскоязычном канале «Реальный Пхукет».
Около двух часов ночи 5 октября юноша покинул дом и поехал встречаться с компанией. Примерно через час он написал приятелям, что водитель такси высадил его у дальнего края Патонга и оставшуюся часть пути он пройдёт пешком. Это сообщение стало последним. До места встречи подросток так и не добрался, а на звонки и сообщения родных и друзей больше не отвечал.
Пропавший родом из Перми, но уже около двух лет живёт на острове вместе с матерью. По словам семьи, Пхукет он знает хорошо и прежде никогда не исчезал, не предупредив близких. Родственники начали поиски в тот же день. Они самостоятельно проверяли больницы и полицейские участки, однако обнаружить подростка не удалось.
Теперь к поискам подключились местные правоохранители. По данным близких, полиция изучает записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать маршрут россиянина после поездки на такси.
Ранее Life.ru сообщал об исчезновении на Пхукете россиянина, который после звонка из полицейского участка перестал выходить на связь. В другом случае на острове нашли погибшим российского туриста, которого разыскивали пять дней.
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