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Опубликовано 5 октября, 21:31

Женщина с ребёнком пропали в районе Софийских озёр в Архызе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Женщина с ребёнком пропали во время прогулки в районе Софийских озёр в Архызе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, туристка отправилась на маршрут, не зарегистрировав его в спасательных службах. В какой-то момент женщина перестала выходить на связь.

Софийские озёра расположены в горной местности на высоте около 2,8 тысячи метров. На поиски пропавших уже выдвинулись спасатели. Других подробностей о маршруте туристки и обстоятельствах исчезновения пока не приводится.

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Ранее Life.ru писал, что в этом же районе пропала группа из шести туристов. Они направлялись от Софийских озёр в Архыз и перестали выходить на связь, после чего на поиски отправились сотрудники МЧС. Позже всех шестерых обнаружили живыми. Путешественники сбились с пути во время спуска, медицинская помощь им не понадобилась. Перед выходом группа также не зарегистрировала маршрут в подразделениях ведомства.

Больше новостей о поисковых операциях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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