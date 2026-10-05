Женщина с ребёнком пропали в районе Софийских озёр в Архызе

Женщина с ребёнком пропали во время прогулки в районе Софийских озёр в Архызе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, туристка отправилась на маршрут, не зарегистрировав его в спасательных службах. В какой-то момент женщина перестала выходить на связь.

Софийские озёра расположены в горной местности на высоте около 2,8 тысячи метров. На поиски пропавших уже выдвинулись спасатели. Других подробностей о маршруте туристки и обстоятельствах исчезновения пока не приводится.

Ранее Life.ru писал, что в этом же районе пропала группа из шести туристов. Они направлялись от Софийских озёр в Архыз и перестали выходить на связь, после чего на поиски отправились сотрудники МЧС. Позже всех шестерых обнаружили живыми. Путешественники сбились с пути во время спуска, медицинская помощь им не понадобилась. Перед выходом группа также не зарегистрировала маршрут в подразделениях ведомства.