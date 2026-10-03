В Приморском крае волонтёры разыскивают 15-летнего подростка, который ушёл 1 октября и с тех пор не выходил на связь. О поисках сообщила региональная общественная организация «Примпоиск».

В Приморье третий день ищут пропавшего 15-летнего подростка. Фото © Telegram / ПРОО "ПримПоиск"

По данным поисковиков, подросток ушёл с адреса на улице Космонавтов и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего — около 175 сантиметров, телосложение худощавое. У него тёмные короткие волосы и серые глаза. В день исчезновения подросток был одет в коричневую футболку и чёрные шорты.

Волонтёры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщить об этом полиции или представителям поискового отряда.

Несколькими днями ранее похожие поиски завершились благополучно в Краснодаре. Там нашли живым 15-летнего подростка, который пропал после прогулки с друзьями. Юноша перестал выходить на связь вечером 26 сентября, а к его розыску подключились правоохранители. В МВД сообщили, что жизни и здоровью найденного подростка ничего не угрожает.