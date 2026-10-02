Водолазы обследовали 400 кв. м акватории в поисках утонувшего ребёнка в Холмске

В Холмске Сахалинской области спасатели продолжают искать школьника, которого 29 сентября смыло волной с пирса. За два дня специалисты обследовали 14 километров побережья и 400 квадратных метров акватории на глубине до семи метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Водолазы проверили стенку ковша и часть волнореза, однако тело ребёнка обнаружить не удалось. Поиски возобновят 2 октября. В операции задействовали 10 спасателей поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова, четыре единицы техники и два плавсредства. Использовать беспилотники спасателям помешала погода.

Напомним, вечером 29 сентября мальчик перелез через ограждение в районе Приморского бульвара и оказался в воде после удара волны. Очевидцы видели ребёнка примерно в 20 метрах от пирса. Однако из-за шторма спасатели не смогли достать его из моря во вторник. В это время Сахалин находился под влиянием очередного циклона. Операция по извлечению тела продолжилась на следующий день.