На Сахалине ищут тело 12-летнего мальчика, которого смыло волной с пирса

В Холмске на юге Сахалина спасатели ищут тело 12-летнего мальчика, которого вечером 29 сентября волна смыла с пирса. Ребёнок оказался в воде в районе Приморского бульвара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

Информация о происшествии поступила спасателям в 19:40 по местному времени, это 11:40 по Москве. По данным ведомства, мальчик перелез через ограждение на пирсе, после чего его смыло волной в море.

На место прибыли сотрудники Центра ГИМС, спасатели противопожарной службы Сахалинской области и медики. Специалисты начали поиски ребёнка.

Очевидцы видели тело мальчика в воде примерно в 20 метрах от пирса. Однако из-за шторма спасатели не смогли достать его из моря во вторник. В это время Сахалин находился под влиянием очередного циклона. Операция по извлечению тела продолжилась на следующий день.

Ранее в Астраханской области обнаружили тела двух братьев в возрасте трёх и пяти лет. Дети ушли гулять на самокате в посёлке Болдинский, после чего пропали возле реки Болда.