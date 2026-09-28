Кипр уведомил посольство РФ об обстоятельствах гибели 22-летнего россиянина
Посольство не нашло криминального следа в гибели 22-летнего россиянина на Кипре
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Гибель российского гражданина на Кипре не связана с преступлением — мужчина утонул. Об этом сообщили в посольстве РФ в Никосии после получения информации от местных властей.
Дипломаты установили личность погибшего и продолжают взаимодействовать с местными правоохранителями. Кипрская сторона проинформировала дипмиссию, что «криминального следа в этой истории нет».
«Криминального следа в этой истории нет: мужчина утонул», — рассказали ТАСС в посольстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Кипре обнаружили тело 22-летнего россиянина, постоянно жившего на острове. Его нашли на камнях у волнореза, доставили в больницу Ларнаки, где врачи констатировали смерть.
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