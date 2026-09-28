Кипр уведомил посольство РФ об обстоятельствах гибели 22-летнего россиянина

Гибель российского гражданина на Кипре не связана с преступлением — мужчина утонул. Об этом сообщили в посольстве РФ в Никосии после получения информации от местных властей.

Дипломаты установили личность погибшего и продолжают взаимодействовать с местными правоохранителями. Кипрская сторона проинформировала дипмиссию, что «криминального следа в этой истории нет».

«Криминального следа в этой истории нет: мужчина утонул», — рассказали ТАСС в посольстве.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Кипре обнаружили тело 22-летнего россиянина, постоянно жившего на острове. Его нашли на камнях у волнореза, доставили в больницу Ларнаки, где врачи констатировали смерть.