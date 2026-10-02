Ребёнок погиб и двое пострадали при пожаре в квартире в Петербурге
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Ребёнок погиб при пожаре в восьмикомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Ещё два человека пострадали и были госпитализированы, сообщили в городском управлении МЧС в МАХ.
Возгорание произошло ночью 2 октября в доме № 5, корпус 1, в 3-м Рабфаковском переулке. Сигнал о пожаре поступил спасателям около 01:06.
Огонь полностью охватил комнату площадью 20 квадратных метров в восьмикомнатной квартире. Пожар удалось ликвидировать в 01:29.
В результате происшествия погиб ребёнок. Двух пострадавших доставили в медицинское учреждение. Причины возгорания в первоначальном сообщении МЧС не называются.
Ранее в центре Санкт-Петербурга загорелся исторический особняк Миллера неподалёку от Исаакиевского собора. Пламя распространилось на все четыре этажа здания, а площадь пожара впоследствии достигла 2 тыс. квадратных метров. Очевидцы сообщали о звуках, похожих на взрывы, а огонь позже перекинулся на соседнее здание, откуда эвакуировали жильцов. К тушению привлекли крупную группировку спасателей, пожару присвоили третий ранг сложности. Следственный комитет организовал доследственную проверку, причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
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