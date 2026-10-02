Ребёнок погиб и двое пострадали при пожаре в квартире в Петербурге

Ребёнок погиб при пожаре в восьмикомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Ещё два человека пострадали и были госпитализированы, сообщили в городском управлении МЧС в МАХ.

Возгорание произошло ночью 2 октября в доме № 5, корпус 1, в 3-м Рабфаковском переулке. Сигнал о пожаре поступил спасателям около 01:06.

Огонь полностью охватил комнату площадью 20 квадратных метров в восьмикомнатной квартире. Пожар удалось ликвидировать в 01:29.

В результате происшествия погиб ребёнок. Двух пострадавших доставили в медицинское учреждение. Причины возгорания в первоначальном сообщении МЧС не называются.