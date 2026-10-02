СК начал доследственную проверку после пожара в особняке Миллера в Петербурге

Следственный комитет организовал доследственную проверку после крупного пожара в особняке Миллера возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия, сообщили в ГСУ СК России по городу.

Возгорание началось вечером 1 октября в здании на Исаакиевской площади, 3. По последним данным городского управления МЧС, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров.

Горевшее здание не эксплуатировалось. В 20:26 ранг пожара повысили до второго, а в 21:12 — до третьего. Сведений о пострадавших не поступало.

К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. Причины и все обстоятельства возникновения огня предстоит установить специалистам.

Горящий особняк Миллера имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Ранее Life.ru рассказывал, что на реставрацию здания планировали направить 768 млн рублей. Кредитную линию на восстановление комплекса открыли весной 2026 года. После реставрации историческое здание собирались приспособить под жильё, а завершение работ было запланировано на конец 2027 года. Особняк приобрёл современный облик после перестройки в 1879–1880 годах архитектором Фердинандом Миллером для своего брата Карла. Внутри до пожара сохранялись исторические камины, лепнина, изразцы и элементы деревянного декора.