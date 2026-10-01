На реставрацию горящего в Петербурге особняка Миллера хотели потратить 768 млн

Загоревшийся в Петербурге особняк Миллера планировали восстановить с помощью кредитной линии на 768 млн рублей. О финансировании проекта в марте сообщала пресс-служба банка ДОМ.РФ.

Договор заключили с компанией «ТАС». Средства предназначались для комплексной реставрации исторического здания и его приспособления под жильё. Завершить работы рассчитывали к концу 2027 года.

Площадь объекта культурного наследия превышает три тысячи квадратных метров. Внутри сохранились ценные интерьеры: лепнина, камины, изразцовая отделка и деревянные элементы.

На момент пожара в здании никто не жил, помещения также не занимали арендаторы, сообщает «Фонтанка».

Прокуратура Адмиралтейского района контролирует выяснение причин и обстоятельств возгорания, а также ход и результаты проверки пожарного надзора. Точную причину пожара установят после пожарно-технической экспертизы.

Ранее появились кадры пожара в особняке Миллера у Исаакиевского собора. Сообщение о возгорании поступило 1 октября в 20:11, а в 20:26 его ранг повысили до второго. К тушению привлекли 40 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. По первоначальным сообщениям спасателей, сведений о пострадавших не поступало.