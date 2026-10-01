Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 21:25

На реставрацию горящего в Петербурге особняка Миллера хотели потратить 768 млн

Обложка © Telegram/RTVI

Обложка © Telegram/RTVI

Загоревшийся в Петербурге особняк Миллера планировали восстановить с помощью кредитной линии на 768 млн рублей. О финансировании проекта в марте сообщала пресс-служба банка ДОМ.РФ.

Договор заключили с компанией «ТАС». Средства предназначались для комплексной реставрации исторического здания и его приспособления под жильё. Завершить работы рассчитывали к концу 2027 года.

Площадь объекта культурного наследия превышает три тысячи квадратных метров. Внутри сохранились ценные интерьеры: лепнина, камины, изразцовая отделка и деревянные элементы.

На момент пожара в здании никто не жил, помещения также не занимали арендаторы, сообщает «Фонтанка».

Прокуратура Адмиралтейского района контролирует выяснение причин и обстоятельств возгорания, а также ход и результаты проверки пожарного надзора. Точную причину пожара установят после пожарно-технической экспертизы.

Самокат вспыхнул ночью и спалил двушку в Петербурге: 1 человек погиб, 3 пострадали
Самокат вспыхнул ночью и спалил двушку в Петербурге: 1 человек погиб, 3 пострадали

Ранее появились кадры пожара в особняке Миллера у Исаакиевского собора. Сообщение о возгорании поступило 1 октября в 20:11, а в 20:26 его ранг повысили до второго. К тушению привлекли 40 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. По первоначальным сообщениям спасателей, сведений о пострадавших не поступало.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar