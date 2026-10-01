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Опубликовано 1 октября, 20:55

Огонь пожирает исторический особняк Миллера в центре Петербурга — видео

Появилось видео мощного пожара в историческом особняке Миллера в Петербурге

Появилось видео пожара в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Кадры опубликовал «Рен-ТВ» в своём Telegram-канале.

Видео © Telegram/РЕН ТВ|Новости

Огонь охватил историческое здание XIX века в Адмиралтейском районе города. Пожар уже тушат прибывшие на место ЧП спасатели.

В городском управлении МЧС сообщили, что вызов по адресу Исаакиевская площадь, дом 3 поступил 1 октября в 20:11. Спустя 15 минут ранг пожара повысили до второго. К тушению привлекли 40 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Площадь горения уточняется, сведений о пострадавших спасателям не поступало.

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Напомним, особняк и доходный дом К. Л. Миллера имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В 1879–1880 годах архитектор Фердинанд Миллер перестроил здания для своего брата Карла. Весной 2026 года стало известно о планах отреставрировать комплекс и приспособить его под жильё — завершить работы рассчитывали к концу 2027 года.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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