Особняк Миллера полыхает в центре Петербурга

Особняк Миллера загорелся в центре Санкт-Петербурга неподалёку от Исаакиевского собора. По словам очевидцев, огонь распространился на первом и втором этажах здания, сообщает «Фонтанка».

Пожар в особняке Миллера в Петербурге. Видео © Mash на Мойке

Над местом пожара поднялся густой столб дыма, который заметен из нескольких районов города. Обстоятельства произошедшего и площадь возгорания уточняются.

Особняк расположен на улице Якубовича, 2, у Исаакиевской площади. Официальное название объекта — «Особняк и доходный дом К. Л. Миллера». Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Основу особняка составляют постройки второй половины XVIII века. В 1879–1880 годах здания значительно перестроил архитектор Фердинанд Миллер для своего брата Карла Миллера. Фасады оформили в стиле эклектики с элементами итальянского ренессанса.

До 1917 года комплекс принадлежал семье Миллеров, после революции его национализировали. Внутри сохранились исторические элементы отделки, в том числе лепнина, камины, изразцы и деревянный декор.

Весной 2026 года стало известно о планах комплексно отреставрировать особняк и приспособить его под жильё. На проект была открыта кредитная линия в размере 768 млн рублей, завершить работы планировали к концу 2027 года.

Ранее в Петербурге потушили пожар на крыше дома купца Щербакова в историческом центре. Огонь успел распространиться на 100 квадратных метров.