В Петербурге потушили пожар на крыше дома купца Щербакова в историческом центре

Пожар в доме купца Щербакова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полностью потушен. Об этом отчитались в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании на Адмиралтейском проспекте, 8, поступил на пульт дежурного в 12:56. Горела кровля здания размером 64 на 40 метров, огонь успел распространиться на 100 квадратных метров.

В 13:16 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС. Остановить распространение пламени удалось в 14:25, после чего повышенный ранг был отменен.

Окончательно справиться с огнем удалось в 17:14. За это время из строения эвакуировали 35 человек, двое мужчин получили травмы.

На месте происшествия работали 30 сотрудников МЧС, было задействовано шесть единиц техники.