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2 августа, 19:45

В Москве произошёл пожар в историческом здании Александровского подворья

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В центре Москвы в здании Александровского подворья произошёл пожар. Сведений о пострадавших пока нет, сообщает SHOT.

Согласно Telegram-каналу, к историческому зданию в Староваганьковском переулке прибыли сотрудники МЧС. На месте происшествия очевидцы заметили густой чёрный дым, который выходил из вентиляции двухэтажной постройки. Александровское подворье является памятником архитектуры конца XVII века. Здание возвели в 1670-х годах, а в 1995 году оно получило статус объекта культурного наследия федерального значения.

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Тимур Хингеев
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