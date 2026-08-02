Бабушка погибших при пожаре в Петербурге детей умерла в машине скорой

Утром 2 августа на юге Санкт-Петербурга произошёл смертельный пожар, унёсший жизни двух малолетних детей. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире на Будапештской улице, где проживала многодетная семья под опекой бабушки.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, и к девяти утра пламя было полностью ликвидировано. Однако спасти шестилетнего и четырёхлетнего мальчиков, находившихся в очаге, не удалось.

Как пишет ТАСС, вскоре после происшествия от полученных травм скончалась и их 62-летняя бабушка, которая была законным опекуном. Женщина умерла по пути в больницу, находясь в карете скорой помощи. Всего под её присмотром находилось четверо внуков — мать детей была лишена родительских прав.