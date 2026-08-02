Уголовное дело возбудили в Петербурге после гибели детей при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после пожара во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в результате которого погибли двое детей.

Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, расследование ведётся по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Напомним, в Санкт-Петербурге произошёл пожар в квартире на Будапештской улице. В результате возгорания во Фрунзенском районе погибли двое детей, ещё одна женщина пострадала и была госпитализирована. Причины трагедии устанавливаются.