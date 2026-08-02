При пожаре в квартире во Фрунзенском районе Петербурга погибли двое детей

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Будапештской. В результате возгорания погибли два ребёнка, ещё одна женщина получила травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании в трёхкомнатной квартире поступило в экстренные службы утром 2 августа в 08:26. Пожар произошёл в доме № 101, корпус 1 на Будапештской улице во Фрунзенском районе. Огонь распространился на площади около 10 квадратных метров. Спасатели прибыли на место и полностью ликвидировали возгорание к 09:05.

После тушения выяснилось, что жертвами происшествия стали двое детей. Ещё одна женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины возникновения огня и обстоятельства гибели детей устанавливаются.

Ранее в Ленинградской области произошёл другой инцидент с возгоранием в жилом доме. В Мурино сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, которого заподозрили в поджоге двери квартиры бывшей супруги. Мужчина, ранее имевший судимость, устроил пожар 30 июля в доме на Воронцовском бульваре.