Боролись до последнего: Число жертв взрыва в ресторане на Кудринской выросло до пяти

Число жертв взрыва, произошедшего накануне вечером в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади, увеличилось до пяти человек. Несмотря на усилия врачей, двое пострадавших скончались в медицинском учреждении, пишет SHOT.

В настоящий момент ещё шестеро пациентов остаются в тяжёлом состоянии. Медики продолжают бороться за жизни раненых, оказывая им необходимую экстренную помощь.

Следственные органы продолжают устанавливать все детали случившегося.