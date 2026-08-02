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2 августа, 07:27

Боролись до последнего: Число жертв взрыва в ресторане на Кудринской выросло до пяти

Число погибших при взрыве на Кудринской площади выросло до пяти человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число жертв взрыва, произошедшего накануне вечером в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади, увеличилось до пяти человек. Несмотря на усилия врачей, двое пострадавших скончались в медицинском учреждении, пишет SHOT.

В настоящий момент ещё шестеро пациентов остаются в тяжёлом состоянии. Медики продолжают бороться за жизни раненых, оказывая им необходимую экстренную помощь.

Следственные органы продолжают устанавливать все детали случившегося.

Число пострадавших после взрыва в ресторане в Москве выросло до 21
Число пострадавших после взрыва в ресторане в Москве выросло до 21

Напомним, взрыв произошёл 1 августа в ресторане итальянской кухни, после него начался пожар. По данным НАК, причиной стало СВУ, которое в заведение пыталась пронести женщина. Она погибла на месте, как и охранник, который отказался пустить её внутрь. В день происшествия заведение не принимало обычных посетителей, поскольку там проходило частное мероприятие.

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Оксана Попова
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