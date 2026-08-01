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1 августа, 20:35

Число пострадавших после взрыва в ресторане в Москве выросло до 21

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Число пострадавших в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы увеличилось до 21 человека. Обновлённые данные сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По информации ведомства, все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Взрыв произошёл в ресторане итальянской кухни. После него начался пожар. Три человека погибли. По данным НАК, причиной стало СВУ, которое в заведение пыталась пронести женщина. Она погибла на месте, как и охранник, который отказался пустить её внутрь. В день происшествия заведение не принимало обычных посетителей, поскольку там проходило частное мероприятие.

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Артём Гапоненко
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