Число пострадавших после взрыва в ресторане в Москве выросло до 21
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Число пострадавших в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы увеличилось до 21 человека. Обновлённые данные сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
По информации ведомства, все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Взрыв произошёл в ресторане итальянской кухни. После него начался пожар. Три человека погибли. По данным НАК, причиной стало СВУ, которое в заведение пыталась пронести женщина. Она погибла на месте, как и охранник, который отказался пустить её внутрь. В день происшествия заведение не принимало обычных посетителей, поскольку там проходило частное мероприятие.
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