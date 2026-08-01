Число пострадавших после взрыва в ресторане в Москве выросло до 21

Число пострадавших в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы увеличилось до 21 человека. Обновлённые данные сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По информации ведомства, все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.