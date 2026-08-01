Паника стихла сразу: Очевидец — о первых минутах после взрыва в кафе в центре Москвы

Очевидец взрыва в центре Москвы рассказал Life.ru подробности первых минут после происшествия. По его словам, бригада скорой помощи прибыла на место практически сразу, а территория была оцеплена уже примерно через пять минут после ЧП.

Очевидец рассказал, что происходило после взрыва в ресторане в центре Москвы. Видео © Life.ru

Свидетели происшествия также пытались помочь пострадавшим до приезда экстренных служб. После взрыва в здании ресторана начался пожар.

«Как таковой паники не было. Она утихла в течение первой минуты. Люди начали убегать в сторону метро, чтобы скрыться, но затем вернулись, чтобы узнать, что произошло», — рассказал очевидец.