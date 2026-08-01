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1 августа, 10:46

Рецидивист из Ленобласти спалил дверь бывшей, чтобы «сжечь мосты»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Мурино (Ленинградская область) задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге двери квартиры бывшей жены. Инцидент произошёл 30 июля в доме № 11 на Воронцовском бульваре, сообщили в полиции Всеволожского района.

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали по горячим следам сотрудники ППС. Вероятно, он пытался окончательно порвать отношения. В результате происшествия никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

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Борис Эльфанд
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