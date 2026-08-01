Рецидивист из Ленобласти спалил дверь бывшей, чтобы «сжечь мосты»
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В Мурино (Ленинградская область) задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге двери квартиры бывшей жены. Инцидент произошёл 30 июля в доме № 11 на Воронцовском бульваре, сообщили в полиции Всеволожского района.
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