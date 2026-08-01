Рецидивист из Ленобласти спалил дверь бывшей, чтобы «сжечь мосты»

В Мурино (Ленинградская область) задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге двери квартиры бывшей жены. Инцидент произошёл 30 июля в доме № 11 на Воронцовском бульваре, сообщили в полиции Всеволожского района.

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали по горячим следам сотрудники ППС. Вероятно, он пытался окончательно порвать отношения. В результате происшествия никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Петербурге задержали подростка за поджог АГЗС. Юноша облил горючей жидкостью одну из колонок и устроил пожар.